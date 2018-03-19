عماد الدين أديب: الإعلامي في مصر تحول إلى ناشط بعد 25 يناير

أعرب الإعلامي والكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، عن استيائه من حال الإعلام المصري، خلال الفترة الأخيرة.

وقال «أديب»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، «الإعلام في مصر يعاني من عدة إشكاليات، نتحمل نحن الإعلاميون وأهل المهنة نصيبًا كبيرًا منها؛ لأن كثير منا لديه ضعف في الحرفية وأصول المهنة»، مشيرًا إلى أن هذه هي الإشكالية الأولى.

وأضاف أن «الإشكالية الثانية هي تحولنا من حالة الصحفي والإعلامي المحترف إلى الناشط الإعلامي»، مشيرًا إلى أن «هذه الإشكالية بدأت بعد أحداث 25 يناير».

وأوضح أن «الإعلامي رجل يحمل قضية، وهذا حقه، لكن المدرسة البريطانية في الصحافة، تقوم على أساس ضرورة الفصل الكامل بين الخبر والرأي»، مشيرًا إلى ضرورة الفصل بين مشاعر الإعلامي وبين الوقائع والأحداث.

وأضاف أن «الإشكالية الثالثة التي يعاني منها الإعلام، تتعلق بالدولة»، موضحًا أن «الدولة في مصر

لا تعترف بما يُسمى بالقوة الناعمة، ومنها الإعلام».