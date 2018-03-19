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لاعبو الأولمبياد الخاص يدلون بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية بأبوظبي

أبوظبي - شريف عبد القادر
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 10:44 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 10:50 ص
حرص عدد كبير من لاعبى الاولمبياد الخاص المصرى على الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى السفارة المصرية باوبو ظبى ، وبالفعل قام رئيس البعثة عمرو الطحاوى ، باصحاب عدد منهم الى السفارة وكان فى استقبالهم السفير وائل جاد سفير مصر بالامارات ، والذى حياهم على حرصهم على القيام بواجبهم كمواطنين مصرين معبرا بأنه رغم تواجد اعدادا كبيرة نظرا لحجم وكثافة المصريين بدولة الامارات سواء هنا او فى القنصلية المصرية بدبى ، الا ان فرحته كانت كبيرة ، وهو يرى حرص لاعبى الاولمبياد الخاص على ممارسة دورهم وحقهم الذى كفله الدستور ، وما زاد من سعادته مقدار الوعى الذى يتمتع به هؤلاء اللاعبين ، واداركهم اهمية المشاركة بالتصويت فى هذه الانتخابات ، رغم انشغالهم ومشاركتهم فى الالعاب الاقليمية.

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