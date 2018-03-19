الرئيس السيسي يوقع قانونا بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.