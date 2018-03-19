-المرشح الرئاسى: سنتخذ إجراءاتنا القانونية ضد المحرضين على مقاطعة الانتخابات

يلتقى مساء الغد الثلاثاء، المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، سفراء 20 دولة أوروبية فى أحد الفنادق، حسبما صرح المستشار القانونى للحزب سمير عبدالعظيم لـ«الشروق».

وأضاف، عبدالعظيم، أن موسى سيعرض خلال اللقاء رؤيته كاملة لملف السياسة الخارجية، وتاريخ العلاقات بين مصر ودول أوروبا، وما يعتزم عمله فى هذا الملف، حال فوزه.

وقال موسى فى بيان صحفى، إنه ظهر فى الآونة الأخيرة بعض المغرضين من أعداء الوطن فى الداخل ممن يتلقون تمويلات خارجية بهدف التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والعمل على إثارة البلبلة ونشر معلومات كاذبة مدعمة بالتزوير من خلال قيامهم بعمل لافتات تحتوى على عبارات تدل على مساندتى للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وهذا يتنافى مع المبادئ والأخلاق.

وأكد مصطفى فى بيانه أن هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج قاموا أيضا بالترويج لأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى وتويتر تفيد بأننى تقدمت ببلاغ إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خرق حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الصمت الانتخابى، وهذا لم يحدث.

وشدد المرشح الرئاسى على أنه يسعى إلى أن تنتهى الانتخابات الرئاسية بشرف ونزاهة وحب للوطن وعدم إعطاء الفرصة للمغرضين وأعداء الوطن بإحداث وقيعة بين المرشحين فى انتخابات الرئاسة.

واختتم بيانه: نحذر كل من تسول له نفسه الاستمرار فى هذه المهزلة ممن يحاولون التلاعب بمشاعر المواطن المصرى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المغرضين والممولين من الخارج وتقديمهم إلى المحاكمة، مشيرا إلى أنه مرفق بالبيان صور للأكاذيب وما يتم ترويجه من المغرضين ضده.