الولايات المتحدة تعبر عن قلقها من الأوضاع في «عفرين»

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الأوضاع في شمال غربي سوريا، وذلك بعد إعلان تركيا سيطرتها على المدينة عفرين، أمس الأحد.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" الكولونيل روبرت مانينج - في حديث للصحفيين - دعا فيه الدول الأعضاء في التحالف الدولي، بمن فيهم تركيا إلى التركيز على محاربة تنظيم (داعش) والقضاء عليه.

وأوضح مانينج أن البنتاجون يعول على الاتصالات والمساعي الدبلوماسية الجارية مع أنقرة، مشددًا على أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في الصراع القائم في عفرين.

من جهتها، دعت الخارجية الأمريكية كل الأطراف المعنية التي تعمل في شمال غربي سوريا، بما في ذلك تركيا وروسيا والنظام السوري للسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية.