أمين «حب الوطن»: تنمية الصعيد واعدة في عهد «السيسي»

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام ائتلاف في حب الوطن، إن تنمية الصعيد واعدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه يجب نزول المواطنين للتصويت في الانتخابات استمرارا لمسيرة العطاء، معلنا أن الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني وقومي.

جاء ذلك خلال مؤتمر «تنمية الصعيد ودور المجتمع المدني والمشروعات الصغيرة والسياحة في الصعيد ومسار العائلة المقدسة»، والذي عُقد بقاعة القوات المسلحة، وأعلن فيه اللواء عبد الناصر البرباوي، عضو الهيئة العليا للائتلاف، تدشين الائتلاف بتشكيلاته في جميع مراكز المحافظة، وكذلك افتتاح مقر الائتلاف بمدينة المنيا.

وقال الشيخ محمد توفيق، من علماء الدين الإسلامي، إن الصوت الانتخابي أمانة وشهادة مسؤول عنها الإنسان ومن يكتمها آثم.

وأكد المطران بطرس فهيم، مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظة المنيا، أن التصويت أمانة.