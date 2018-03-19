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إصابة شخصين بجروح خطيرة في انفجار بولاية تكساس الأمريكية

الشرطة الأمريكية في محيط الحادث
الشرطة الأمريكية في محيط الحادث
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 6:47 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 6:47 ص
قالت الشرطة الأمريكية، إن رجلين أصيبا في انفجار وقع في مدينة أوستن بولاية تكساس في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد ساعات من إعلان السلطات لمكافأة لمن يساعدها في القبض على الشخص المسؤول عن سلسلة من التفجيرات في المدينة.

وقالت خدمة الطوارئ في مقاطعة أوستن ترافيس، إن رجلين في العشرينات من عمرهما نقلا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياتهما.

في مؤتمر صحفي، حث رئيس شرطة أوستن، بريان مانلي، جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها نصف ميل من الحادث في غرب أوستن على البقاء داخل منازلهم، مضيفًا "لا تلمس أي عبوات.. لا تقترب حتى منها في هذا الوقت".

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