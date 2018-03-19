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السويد تستدعي السفير الروسي لديها على خلفية قضية تسميم «سكريبال»

ستوكهولم - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 6:00 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 6:00 م

استدعت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الاثنين، السفير الروسي لديها فيكتور تاتارينتسيف على خلفية قضية "سكريبال".

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إن "ترجيح موسكو لمصدر الغاز السام غير مقبول ولا أساس له من الصحة".

ورفضت الوزيرة، الترجيحات الروسية بأن ستوكهولم قد تكون مصدر غاز الأعصاب السام، الذي استخدم ضد العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته في جنوب بريطانيا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رجحت أن البلدان التي تنتج غاز "نوفيتشوك" السام، قد تكون بريطانيا ذاتها أو سلوفاكيا أو جمهورية التشيك أو السويد أو ربما الولايات المتحدة.


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