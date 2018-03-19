الاتحاد الأوروبي يدين بشدة محاولة اغتيال عميل روسي بغاز أعصاب

قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، وطالبوا روسيا بتقديم أجوبة سريعا على التساؤلات التي تم طرحها.

وجاء في البيان"الاتحاد الأوروبي شعر بالصدمة لاستخدام غاز أعصاب، وهو من نوع قامت روسيا بتطويره، لأول مرة على الأراضي الأوروبية منذ أكثر من 70 عاما" كما أعرب الوزراء عن " تضامنهم المطلق " ودعمهم لبريطانيا.

وأضاف الوزراء " الاتحاد الأوروبي يأخذ على محمل الجد تقييم الحكومة البريطانية بأنه من المحتمل بصورة كبيرة أن يكون الاتحاد الروسي هو المسؤول" ، وأشاروا إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وطالب الاتحاد المؤلف من 28 دولة "روسيا بتقديم أجوبة على التساؤلات التي طرحتها بريطانيا والمجتمع الدولي، وأن تكشف فورا وبصورة كاملة عن برنامجها المتعلق بغاز أعصاب نوفيتشوك لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية".