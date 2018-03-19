الاتحاد العام للمصريين في الخارج يثمن الجهود الكبيرة لـ«الوطنية للانتخابات»

أشاد الاتحاد العام للمصريين بالخارج، برئاسة المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس الإدارة، بالملحمة الوطنية التي عزفها أبناء الوطن في الخارج بمشاعر الولاء والانتماء والوطنية الصادقة، والتي تجلت في الإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع للاستحقاق الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2018، لاختيار رئيس مصر.

وثمن الاتحاد، الجهود الكبيرة للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والتي قدمت كل التسهيلات ممثلة في تبسيط الإجراءات وتوفير أجهزة بيانات ساهمت في تمكين أبناء مصر في الخارج من أداء حقهم الدستوري وواجبهم الوطني.

ووجه الشكر لوزارة الخارجية ممثلة في السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير حمدي لوزة، المشرف على انتخابات المصريين في الخارج، والسفراء والقناصل والعاملين بسفارات قنصليات مصر بشتى عواصم العالم على دعمهم وعملهم المتواصل ليلًا ونهارًا من أجل تسهيل مهمة أداء المصريين بالخارج لأصواتهم.

وأشاد الاتحاد، أيضا بدور وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، ممثلة في السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لمجهوداتها الكبيرة في التوعية وتحفيز المصريين على المشاركة من خلال الرحلات التي قامت بها للدول ذات الكثافة الكبيرة للمصريين، وتذليل كافة العقبات والرد على استفسارات المصريين بالخارج من خلال غرفة عمليات الوزارة.

ووجه الاتحاد العام للمصريين في الخارج رسالة تقدير للإعلام المصري الرسمي والخاص وجميع القنوات الفضائية والصحف والوكالات المصرية والعربية والأجنبية على مجهوداتهم لإظهار الصورة الواقعية الجميلة للانتخابات على مدى أيامها الثلاث.

كما أشاد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بغرفة العمليات التي دشنها الاتحاد بمقره برئاسة المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد وعضوية الأمين العام للاتحاد علاء سليم، والدكتور سعيد المغربي، المشرف العام على غرفة العمليات، وإبراهيم جنينة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحسين الناظر، المستشار الإعلامي للاتحاد العام للمصريين في الخارج، وهويدا الأمير، رئيسة لجنة العلاقات العامة والخارجية بالاتحاد، ومحمود خيري، المدير التنفيذي للاتحاد، وأحمد غباشي، المدير المالي والإداري، والتي عملت على مدار 24 ساعة طوال الانتخابات، وبذلت جهود كبيرة في التواصل مع أبناء الوطن في الخارج، والرد على استفساراتهم والعمل على حل المشكلات سريعًا، واستقبال التقارير والفيديوهات والصور من ممثلي وأعضاء الاتحادات بالعواصم والمدن العالمية وبثها لكل الفضائيات ووسائل الإعلام.

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد أن الاتحاد بمجلس إدارته وأعضائه يتقدم بكل الشكر والتقدير والعرفان لجميع الزملاء والزميلات أعضاء الاتحاد على مستوى العالم ولرؤساء وأعضاء الاتحادات الفرعية والروابط والأندية والجاليات ورموز العمل العام الذين ساهموا مساهمة كبيرة ولم يبخلوا بالعرق والجهد والوقت والمال في سبيل إنجاح عملية الانتخابات الرئاسية، مساندة لمسيرة التنمية في مصر، والزملاء من أعضاء غرفة عمليات انتخابات المصريين بالخارج والسفارات المصرية والإعلام وكل فرد ساهم في إظهار معدن مصر هذه الصورة الحضارية لمصر والمصريين.

ومن ناحيته، أبدى علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج سعادته الكبيرة بنجاح عملية التصويت التي مرت بسلام وأمان بفضل تلاحم أبناء مصر ووقوفهم صفًا واحدا لنصرة وطنهم، مؤكدًين العزم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلف قيادتهم السياسية وجيش مصر العظيم، «مضيفا»: «أشكر الجميع وأؤكد أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج يجدد العهد بأن يكون مظلة لكل مصري في الخارج، ويدعو الجميع لفتح صفحة جديدة نسطر بها تاريخًا جديدًا لبلادنا بمحبتنا وتكاتفنا».