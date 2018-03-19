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76% من قراء «الشروق» يحملون رئيس الزمالك سبب خروج الفريق من الكونفدرالية الإفريقية

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 6:14 م | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 6:16 م

طرحت الصفحة الرسمية لجريدة «الشروق»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استطلاعًا لرأي متابعيها في سبب هزيمة فريق الزمالك من فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، وخروجه من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

التصويت الذي استمر لمدة 24 ساعة وشارك به قرابة 4500 شخص، انتهى إلى أن 76% من الجمهور حملوا رئيس نادي الزمالك مسؤولية هزيمة الفريق وخروجه الإفريقي، بينما حمل 24% من المشاركين بالاستطلاع إيهاب جلال، المدير الفني للزمالك، المسؤولية.

جدير بالذكر أن الزمالك قد ودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مساء أمس الأحد، بعد هزيمته من فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، بركلات الترجيح، في دور الـ32 للبطولة.

 

 


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