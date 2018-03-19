الإعلام التركي: الشرطة تحتجز 4 رجال بعد العثور على «مادة نووية» في سيارتهم

احتجزت الشرطة التركية أربعة رجال بعد أن تم العثور على مادة نووية في سيارتهم بالعاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته محطة تلفزيون (إن. تي. في)، اليوم الاثنين، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات التحقيقات في الامر.

ويشار إلى أن الكاليفورنيوم، وهو عنصر مشع صناعي، يتم إنتاجه في المختبرات والمفاعلات النووية، وغالبا ما يستخدم لبدء تشغيل المفاعلات.

وقالت محطة (إن. تي. في) إنه كان من المفترض بيع المادة مقابل نحو 70 مليون دولار، موضحة أنه قد تم اكتشاف 1.4 كيلوجرام منها أثناء عملية مداهمة. كما بثت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الرواية أيضا.

ولم يتضح مصدر المادة، بالاضافة إلى الغرض منها. وقالت المحطة التليفزيونية إن المادة يتم إنتاجها في الولايات المتحدة - حيث تم تصنيعها لأول مرة في الخمسينات من القرن الماضي - وروسيا.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب الشرطة في أنقرة، أو من هيئة الطاقة الذرية التركية، بعد أن اتصلت بهما وكالة الأنباء الألمانية.