تشكيل جديد للحكومة الصينية بعد إعادة انتخاب «بينج» رئيسًا

أعلنت الصين، عن تعديل وزارى وهو إجراء يتم كل خمس سنوات، شمل تغيير جميع نواب رئيس الوزراء، وتعين القائد السابق للقوات الصاروخية فى الجيش الصينى، الجنرال وى فينجى وزيرا للدفاع، فى حين احتفظ وزيرى الخارجية والتجارة بمناصبهم.

وعهد بوزارة الدفاع إلى الجنرال وى فينجى (64 عاما)، الذي عمل فى سلاح البر منذ التحاقه به فى سن السادسة عشرة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الجنرال وى منذ 2012 عضوا فى اللجنة العسكرية المركزية التى تتمتع بنفوذ كبير. وتتولى هذه اللجنة التى يرئسها الرئيس الصينى شى جين بينج وتضم سبعة أعضاء، قيادة القوات المسلحة.

وسيساعد رئيس الوزراء أربعة نواب جدد بينهم النائب الأول هن جينج رئيس بلدية شنجهاى الأسبق وأحد القادة السبعة الرئيسيين للحزب الشيوعى.

أما النواب الثلاثة الآخرون لرئيس الوزراء فهم ليو هى الذى يعد من أهم مخططى السياسة الاقتصادية وهو حليف مقرب من الرئيس شى، وقياديان سابقان فى الحزب الشيوعى فى مقاطعات هو شونهوا والسيدة سون شونلان.

وبقى وزير التجارة جونج شان فى منصبه. كما احتفظ وزير الخارجية وانج يي (64 عاما) المعروف فى الخارج بسبب مشاركته فى ملفى كوريا الشمالية والعلاقات الأمريكية الصينية، بحقيبته. كما تم ترقيته إلى منصب مستشار الدولة الذى كان يشغله يانج جيشى.

وأصبح وانج بذلك أعلى مسئول فى السياسة الخارجية فى الحكومة. أما جيشى فهو عضو فى المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى ويمكنه بذلك الاحتفاظ بنفوذه داخل النظام.

ووافق البرلمان على هذه التعيينات التى قررتها قيادة الحزب الشيوعى. وكان البرلمان الذى يعقد دورته السنوية المستمرة حتى اليوم الثلاثاء، أعاد بشبه اجماع انتخاب لى كه تشيانج على رأس الحكومة، غداة إعادة انتخاب الرئيس شى جين بينج.