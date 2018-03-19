بايرن ميونخ يغلق الباب أمام رحيل نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية أن إدارة بايرن ميونخ لن تسمح برحيل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم الفريق البافاري عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية أن عقد اللاعب البالغ 29 عاما ممتد مع الفريق البافاري حتي عام 2021، وأن إدارة الفريق أبدت رفضها لفكرة التفريط في اللاعب رغم وجود تقارير تشير إلي توصل إدارة ريال مدريد لإتفاق مع ليفاندوفيسكي من أجل استقطابه فى الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية إلي رغبة البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد فى الحصول علي خدمات اللاعب، الذي أعلنت إداره ناديه الحالي عدم الدخول في أي مفاوضات من شأنها التأثير علي نجم الفريق البافاري لمغادرة قلعة "أليانز آرينا" بدءً من الموسم المقبل.