تيلرسون تلقى خبر إقالته فى المرحاض

ذكر موقع «ديلى بيست» الأمريكى، أن كبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى صدم الصحفيين عندما أخبرهم بطريقة إبلاغ وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون بقرار إقالته من منصبه، مشيرا إلى أن تيلرسون كان موجودا فى المرحاض فى تلك الأثناء.

وقال كيلى للصحفيين إن تيلرسون كان يعانى من عسر هضم أثناء جولته الإفريقية وكان داخل المرحاض عندما اتصل به لإبلاغه بالخبر.

وكان الصحفيون فى لقاء مع كبار مسئولى البيت الأبيض أثناء اجتماع دعا إليه كيلى للتهوين من شأن تكهنات عن عملية تغييرات بين موظفى الإدارة الأمريكية. ولم تكن هذه القصة مخصصة للنشر، بحسب الموقع.

ونقلت المجلة عن مصادر قولها إن الحاضرين صدموا من تصريح كيلى بشأن تيلرسون الذى لن يترك منصبه رسميا حتى نهاية الشهر الحالى، خاصة وأن القاعة كانت مليئة بمسئولى البيت الأبيض والصحفيين.

ولم تعلق وزارة الخارجية أو البيت الأبيض على تقرير «ديلى بيست».

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أقال تيلرسون وعين مكانه مدير وكالة المخابرات المركزية «سى آى إيه» مايك مومبيو عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مشيرا إلى خلافات فى الرؤى مع وزير الخارجية المقال فى العديد من القضايا وخاصة الملف الإيرانى وكوريا الشمالية.