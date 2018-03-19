مهاجم الأهلي يشارك في تدريبات المغرب

شارك وليد أزراو مهاجم النادي الأهلي أولى حصة تدريبيه مع المنتخب المغربي والتي أقيمت اليوم الأثنين استعدادًا لمواجهة المنتخب الصربي وديُا والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة بمدينة تورينو الإيطالية.

وخضع أزارو التدريبات تحت قيادة هيرفي رينار المدير الفني لأسود الأطلس بعد استدعائه برفقة عدد من المحترفين واللاعبين المحلين بالمغرب للمشاركة في معسكر المنتخب تحضيرًا لمونديال روسيا.

وقدم أزارو مع الأهلي أداء رائع بجانب تصدره لترتيب هدافين للدوري الممتاز هذا الموسم الأمر الذي عجل باستدعائه للمشاركة مع المنتخب في المعسكر الحالي

وسيخضع المنتخب المغربي حصتين تدريبتين مغلقتين غدًا الثلاثاء.