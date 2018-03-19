مدرب الاتحاد يتوعد كابوريا بالعقاب بسبب التعادل مع بتروجت

توعد محمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري، بفرض عقوبة شديدة على لاعب الفريق أحمد كابوريا ، بعدما تمسك بتسديد ركلة جزاء في مباراة بتروجت على الرغم من انه ليس اللاعب المكلف بالتسديد.

وأهدر كابوريا ركلة جزاء وفريقه متقدم بهدفين دون مقابل ليدرك بعدها فريق بتروجت التعادل في الدقائق الأخيرة.

وقال عمر في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة :" خالد الغندور هو اللاعب الذي تم إختياره لتنفيذ ركلات الجزاء، إلا أن اللاعب كابوريا تقدم لتنفيذها وخالف تعليمات الجهاز الفني لذا يجب معاقبته".

وأضاف عمر، أن فريق الإتحاد كانت له السيطرة الكاملة خاصة في الشوط الثاني، والذي شهد تسجيل هدفي الفريق السكندري عن طريق محمد ناجي "جدو" في الدقيقة 47، والدقيقة 55 للاعب نفسه، قبل أن يعود بتروجت لقلب للمباراة وإحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب محمد عبد السلام في الدقيقة 88، وبعدها تعادل الفريق البترولي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب أحمد جمال.