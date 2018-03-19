تقارير: ديتشا المبتدئ يوجه أكبر صدمة للزمالك

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تحدث موقع "أول أفريكا" المعني بالكرة الأفريقية، عن الخسارة الصادمة التي تلقاها الزمالك امام ضيفه ولايتا ديتشا الإثيوبي "4-3" بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ 32 من البطولة، وخروجه المبكر.

وأشار الموقع إلى أن الفريق الإثيوبي المبتدئ نجح في أن يحقق كبرى مفاجآت البطولة بأن يقصي الفريق المخضرم من المسابقة في مرحلة مبكرة للغاية، ويتأهل للدور التالي من البطولة.

واوضح التقرير أن الزمالك نجح في معادلة خسارته خارج ارضه بهدفين لهدف، لكنه كان بمقدوره إضافة المزيد لولا إضاعة الفرص أبرزها عبر لاعبه باسم مرسي في الدقيقة 33 بتسديدته التي علت العارضة.

واضاف الموقع أن بطل دوري أبطال أفريقيا السابق في خمس مناسبات ودع الكونفدرالية مبكرا بالخسارة على أرضه ووسط جمهوره.