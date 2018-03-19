ممثل اتحاد الكرة الياباني يشيد بمنظومة الأهلي

استقبل الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي للنادي الأهلي، والكابتن علاء عبد الصادق، عضو لجنة الكرة اليوم الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة «شون كيتامورا»، مدير مكتب مدير اتحاد الكرة الياباني الذي حرص على زيارة الأهلي على هامش زيارته لمصر لدراسة كيفية إدارة كرة القدم في أكثر من دولة، والاستفادة من هذه الدراسة في تطوير نظم إدارة كرة القدم في اليابان.

وقام مورا بتفقد النادي الأهلي ودولاب البطولات قبل أن يعقد جلسة عمل مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق؛ للتعرف على منظومة إدارة قطاع الكرة في الأهلي والاستفادة من خبرات الأهلي الإدارية.

وأوضح مورا أن زيارته لمصر والأهلي سبقتها جولة قام بها في العديد من الدول على رأسها إنجلترا والمكسيك ودول الكونكاف؛ للتعرف على منظومة العمل الإداري للكرة في هذه الدول، ونقل هذه الخبرات للجانب الياباني للاستفادة منها.

وأشار مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة الياباني إلى أن الأهلي هو النادي الوحيد من بين الأندية التي زارها على مستوى العالم الذي يجمع بين النشاطين الرياضي والاجتماعي، وقال إن التناغم والتناسق في إدارة القطاعين الرياضي والاجتماعي بالأهلي أبهره على المستوى الشخصي، وأنه سوف ينقل انطباعه للجانب الياباني؛ للاستفادة منها؛ حتى يتم الارتقاء بالخدمات الاجتماعية بجوار الأنشطة الرياضية في مختلف الأندية اليابانية.

وأكد كيتا مورا أنه يعرف الأهلي جيدًا من خلال المشاركات المتعددة للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في بطولة أندية العالم باليابان في نسختها أعوام 2005و2006 و2008 و2012، وأنه لم يسعفه الحظ لمقابلة بعثة الأهلي في اليابان، لكن زملاؤه في الاتحاد الياباني التقوا مع البعثة كثيرا، وتحدثوا عن الأهلي بشكل إيجابي، سواء من حيث المستوى الفني أو التنظيم الإداري.

وقال مورا إن الأهلي اسم كبير ومعروف جيدا في اليابان، ولكن الدوري المصري لا يتابعه الكثيرون من الشعب الياباني؛ نتيجة لعوامل عديدة، وأن نفس الأمر يحدث في مصر، حيث لا يحرص الكثير من المصريين على متابعة الدوري الياباني.

وعن معرفته بلاعبي الأهلي قال إنه يعرف محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي السابق ويعلم أنه اعتزل كرة القدم، مضيفا أن الدوري الياباني من الممكن أن يشهد احتراف العديد من اللاعبين المصريين في الفترة القادمة نظرا لتطور الملموس لمستوى كرة القدم في مصر على المستويين الإداري والفني.