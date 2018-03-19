من المتوقع أن يصل خبراء أسلحة كيماوية إلى بريطانيا اليوم الإثنين؛ لفحص عينات من غاز الأعصاب الذي تم استخدامه لتسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

ومن المقرر أن يرسل فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقره لاهاي العينات لمختبر دولي، ومن المتوقع صدور النتائج خلال أسبوعين.

وتأمل بريطانيا أن يؤكد تحليل المنظمة المستقل نتائجها، وينهى ما يتردد عن أن غاز الأعصاب المستعمل، الذي يعرف باسم نوفيشوك، جاء من دولة أخرى بجانب روسيا، التي تتهمها لندن بأنها المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في الرابع من مارس الجاري.

ويشار إلى أن غاز نوفيشوك تم تطويره منذ عقود في الاتحاد السوفيتي.

ومن المقرر أن يلتقى خبراء المنظمة مع مسؤولي الشرطة ووزارة الدفاع، في حين سوف يسافر وزير الخارجية بوريس جونسون لبروكسل لاطلاع نظرائه الأوروبيين على القضية ولقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج.

ويشار إلى أن حالة سكريبال وابنته يوليا، اللذين عثرا عليهما فاقدي الوعي في مقعد بمنتزه في مدينة سالزبري، مازالت حرجة.

وأدت هذه القضية لتوتر العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا، حيث طرد كل منهما 23 دبلوماسيا، كما علقا الاتصالات رفيعة المستوى بينهما.