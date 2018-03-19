ضبط 2000 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في بني سويف

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تمكنت مديرية الصحة ببنى سويف، من ضبط 2000 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، خلال حملة على مراكز تجميع الألبان.

وتم التحفظ على ألفين لتر لبن، وتحرير محضر بالوقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.