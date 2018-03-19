جمهوري منشق يأمل في وجود بديل لترامب في انتخابات الرئاسة 2020

تحدث عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جيف فليك، أحد منتقدي الرئيس دونالد ترامب الأكثر تشددًا داخل الحزب الجمهوري، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة عقب زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى نيو هامشر، وهي وجهة تقليدية لمرشحي الرئاسة المحتملين.



وحاول العديد من المرشحين السابقين حشد دعم لهم في الولاية الواقعة بشمال شرقي البلاد، والتي عادة ما تعقد بها الانتخابات التمهيدية قبل الولايات الأخرى.



وقال فليك، إنه يجب أن يكون هناك بديل لترامب، حديث العهد بالسياسية الذي حازت حملته الشعبوية اليمينية على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة قبيل فوزه المفاجئ في انتخابات عام 2016.



ونقلت قناة «سي إن إن» التلفزيونية عن فليك قوله اليوم "آمل أن يتحدى شخص ما الرئيس".



وتحدث عن "حاجة ماسة" لشخص ما في الحزب يتحدى ترامب، ولم يستبعد نفسه.



وقال فليك: "لا أعلم من سيتقدم في النهاية. أعتقد أن قيامي بذلك أمر بعيد الاحتمال".



وانتقد فليك، وهو من أشد المدافعين عن السوق الحرة، سياسات ترامب التجارية الحمائية والمواقف المتشددة بشأن بعض القضايا من الهجرة إلى العلاقات مع كوبا.



كما أدان كذلك خطاب ترامب الفج، والتغريدات المستمرة عبر موقع تويتر، وعدم رفض التعصب العرقي والديني بوضوح.



وتابع فليك قائلا أن الجمهوريين يجب "يقفوا ويقولوا (هذا ليس طبيعيا، هذا ليس صحيحا)".



وأوضح: "نريد جمهوريين يتصرفون من منطلق أخلاقي.. الأمر لا يعتمد على السياسات وحدها بل على السلوك كذلك".