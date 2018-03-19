مدير أمن القليوبية: دوريات أمنية بالمدارس لمواجهة ظاهرة التحرش

قام اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بجولة مفاجئة على قوات تأمين المدراس؛ للتأكد من جدية تفعيل الخطة الأمنية الموضوعة مسبقا.

وشدد «خيرت»، على ضرورة ضبط أي حالات معاكسات أو مضايقات للفتيات؛ لضمان سير العملية الدراسية على أكمل وجه وذلك استمرارا لجهود أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية لتأمين شوارع القليوبية تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين ونشر الخدمات الأمنية والأقوال المسلحة وسيارات الانتشار السريع بكافة أرجاء المحافظة.

والتقى مدير الأمن، مع قيادات المديرية للتنسيق في هذا الشأن، وقدم الشكر لكافة الخدمات المشتركة في تأمين سير العملية الدراسية، مشددا على القيادات والضباط والقوات بضرورة اليقظة التامة.

من ناحية أخرى زار مدير أمن القليوبية، دار المسنين ببنها، ضمن الاحتفالات بعيد الأم، مقدما الهدايا لنزيلات الدار، مستمعا لمطالبهم، واعدا إياهن بتلبيتها فورا.

وأكد أن تلك الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية بتوطيد آواصر الثقة بين قيادات الوزارة والمشاركة المجتمعية الإيجابية لإحياء المناسبات المختلفة وبمناسبة حلول شهر مارس الذي يتم فيه الاحتفال بعيد الأم ويوم المرأة المصرية من كل عام.