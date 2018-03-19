الحكومة التركية: سنترك عفرين إلى أصحابها الحقيقيين بعد استكمال العملية

أكد بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين، أن تركيا لن تبقى في مدينة عفرين السورية وأنها ستترك المنطقة الواقعة شمال غربي سورية إلى أصحابها الحقيقيين بعد "استكمال تطهيرها من الإرهابيين".

وقال بوزداغ للصحفيين: إن القوات التركية في عفرين ليست قوات محتلة، ولسنا موجودين هناك من أجل البقاء، هدف العملية هو تطهير المنطقة وضمان الهدوء والسلام والأمن، مضيفا أن تركيا تعتزم "تسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين".

وليس من المعروف من هم تحديدا الذين تعتبرهم تركيا السكان الشرعيين في المنطقة الكردية تاريخيا. وأشار بوزداغ إلى أن تركيا لم تبدأ بعد صياغة خطة للانسحاب، وأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأضاف :"سنفعل كل ما هو ضروري لتطبيع الحياة وبناء البنية التحتية"، موضحا أن "تركيا ستتخذ الإجراءات الضرورية لضمان أمن الشعب وتوفير الغذاء والخدمات الصحية والتعليم والنقل".

ورفض الحديث عن أن المسلحين الأكراد قد انسحبوا من المنطقة، وقال :"إنهم لم ينسحبوا وإنما فروا".

وقال إن جزءا كبيرا من الأسلحة والذخائر التي كان تم تسليمها إلى المسلحين الأكراد جرى مصادرتها في عفرين، ما سيقلل بشكل كبير التهديدات للحدود التركية.

وأعلنت تركيا أمس السيطرة على عفرين، وذلك بعد انسحاب المسلحين الأكراد منها بعد قتال استمر نحو شهرين بين الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سورية فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابي