الأسد مهنئا بوتين: روسيا بقيادتكم وقفت ضد الإرهاب قولاً وفعلاً

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية .

وقال الأسد، في برقية أرسلها اليوم الاثنين، إن "حيازتكم على هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسي نتيجة طبيعية لأدائكم الوطني المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وأضاف أن " الاتحاد الروسي بقيادتكم وقف ضد الإرهاب قولاً وفعلاً، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربي السوري بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضي السورية، الأمر الذي خلص بقعاً أخرى من العالم من هذه الآفة التي كان يمكن أن تمتد لولا إجراءاتكم المشهودة هذه، والتي لن ينساها التاريخ لكم".

وأكد أن "مواقف بلدكم في المنابر والمحافل الدولية تعكس نبض شعبكم وكل الشعوب الطامحة إلى تحقيق العدل والعدالة بين الدول على أساس الكرامة المتساوية لجميع الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، على خلاف قوى الهيمنة والاستعمار التي لا تقيم لكرامات الدول والشعوب وزناً".

وفاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات التي جرت أمس بنسبة تجاوزت 70 بالمئة وهي الولاية الرابعة له في قيادة روسيا .