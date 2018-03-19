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فيديو.. الجيش يصدر البيان رقم 16 لعملية سيناء: القضاء على 36 تكفيريا


نشر فى : الإثنين 19 مارس 2018 - 7:56 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 مارس 2018 - 7:56 ص
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان رقم «16»، بشأن العملية الشاملة «سيناء 2018»، للقضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء.

وأسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن تحقيق النتائج الآتية:

- استهداف وتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة وتدمير 12 هدفا تمثل أوكارا للإرهابيين.

- تدمير عربة مفخخة تحتوى على كمية كبيرة من المواد المتفجرة.

- القضاء على 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر.

- القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل 6 عناصر تكفيرية بعد تبادل إطلاق نيران مع القوات.

- تنفيذ مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومركز إرسال.

- القبض على 345 فردًا بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدى الخطورة.

- تدمير عدد من الأوكار والخنادق بشمال ووسط سيناء.

- اكتشاف وتفكيك 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

- ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة وتدمير 67 دراجة نارية.

- تدمير مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كيلو جرام من نبات البانجو والمخدرات، وضبط 7430 كيلو جرام من المواد المخدرة المعدة للتداول، وتدمير 33 مزرعة لنبات البانجو.

- القوات الجوية تواصل تمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع الهروب والتسلل.

- قوات حرس الحدود تحبط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبط عدد من قضايا التهريب للهجرة غير الشرعية.

- تنظيم 583 كمينا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية.

كما أسفرت العمليات عن استشهاد ضابط و3 مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين، خلال تبادل لإطلاق النار مع العناصر التكفيرية.


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