أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان رقم «16»، بشأن العملية الشاملة «سيناء 2018»، للقضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء.



وأسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن تحقيق النتائج الآتية:



- استهداف وتدمير سيارة دفع رباعي مفخخة وتدمير 12 هدفا تمثل أوكارا للإرهابيين.



- تدمير عربة مفخخة تحتوى على كمية كبيرة من المواد المتفجرة.



- القضاء على 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر.



- القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة ومقتل 6 عناصر تكفيرية بعد تبادل إطلاق نيران مع القوات.



- تنفيذ مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر ومركز إرسال.



- القبض على 345 فردًا بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدى الخطورة.



- تدمير عدد من الأوكار والخنادق بشمال ووسط سيناء.



- اكتشاف وتفكيك 93 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.



- ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة وتدمير 67 دراجة نارية.



- تدمير مخزنين عثر بداخلهما على 2800 كيلو جرام من نبات البانجو والمخدرات، وضبط 7430 كيلو جرام من المواد المخدرة المعدة للتداول، وتدمير 33 مزرعة لنبات البانجو.



- القوات الجوية تواصل تمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل لمنع الهروب والتسلل.



- قوات حرس الحدود تحبط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش، وضبط عدد من قضايا التهريب للهجرة غير الشرعية.



- تنظيم 583 كمينا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية.



كما أسفرت العمليات عن استشهاد ضابط و3 مجندين، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين، خلال تبادل لإطلاق النار مع العناصر التكفيرية.



