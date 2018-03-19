قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن جميع الملاحظات حول الانتخابات الرئاسية بالخارج كانت إيجابية، مؤكدة أن السفارات والقنصليات أدت واجبها على أكمل وجه.



وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الرئيس 2018»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مع الإعلامي تامر عبد المنعم، أمس الأحد، أن طوابير المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم وهم حاملين الأعلام وينشدون الأغاني أمام مقار اللجان، كانت رد مباشر لبعض وسائل الإعلام الغربية التي أرادت تشويه المشهد الانتخابي.



وأشارت إلى أن دور المرأة في انتخابات المصريين بالخارج هو أمر لا يستهان به، نظرًا أنها تدفع زوجها وأبنائها إلى المشاركة في هذا المحفل، موضحة أن كثافة المشاركة تنم عن إحساس الجاليات المصرية بالمسؤولية وإدراكهم أنهم جزءًا من صنع القرار السياسي.



وواصل المصريون بالخارج، أمس الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث والأخير، حيث إنه من المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، أجريت بالخارج، خلال أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، بينما تُقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.



