مراد وهبة: علينا إعمال العقل في أي نص تراثي

-مراد وهبة: على أي حُكم الاستناد للعقل البشري وتأسيس مجتمع «سلطة العقل وليس سلطة لاهوتية»

-ما يشغل المثقفقين المطالبة بحرية التعبير دون مراعاة مايحدث الآن من إرهاب

-من يتبنون فكرا متطرفا تكفيريا لا يصح ولا يجوز أن يقام معهم أي حوار

نظم المجلس الأعلي للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، الأمين العام للمجلس، أمسية صالون «ابن رشد» تحت عنوان؛ لماذا جماهيرية الفلسفة ضرورة؟، وذلك بمقر المجلس فى ساحة دار الأوبرا .

أدار الصالون الدكتور حسن الببلاوي، وشارك فيه الدكتور جمال شقرة، حيث بدأ بورشة نقاشية حول الاتفاق والتأسيس لمشروع تيار مشترك، فتحت فيه المناقشات والإقتراحات والتي كان من أهمها تحديد كتاب شهري للدكتور مراد وهبة يشارك فيها الأخير.

وتحدث «وهبة» عن ضرورة إعمال العقل في أي نص تراثي، واصفا العقل بأنه أساس الإبتكار الذي هو العنصر الأهم في التقدم ومسايرة ركب الحضارة ، مؤكدا أيضا علي قوة العقل وأن لاسلطان علي العقل سوي العقل نفسه ، وأوضح وهبة بأن أي حكم لا بد أن يستند إلي قوة العقل البشري لتأسيس مجتمع من صنع سلطة العقل وليس سلطة لاهوتية.

وعن المثقفين قال؛ إن أهم ما يشغلهم هو حق التعبير فقط، ولا يهتموا كثيرا بحق الحياة، فنجدهم يطالبون دوما بحق حرية التعبير، دون مراعاة مايحدث الآن من إرهاب وهذا ما أطلق عليه مراد "خيانة المثقف".

وعن أهمية الحوار قال: إن الأهم من الحوار هو مع من تريد أن تقيم الحوار؟، اذا كان الحوار مع الأخوان مثلان كما تطالب بعض الأصوات، فلن يكون ذو فائدة مع من يعتقدون في أنفسهم أنهم يمتلكون الحقيقة الكاملة، ومن يسلبون الناس حقهم في الحياة، ومن يتبنون فكرا متطرفا تكفيريا لا يصح ولا يجوز أن يقام معهم أي حوار.

وأشار الدكتور مراد وهبة إلى أن الحوار يمكن أن يأتي بثماره مع فصيل متشكك يريد أن يفهم ويعرف، تكون لديه أسئلة ولا يملك أجابات لها، أما أصحاب الحقيقة المطلقة أو من يعتقدون ذلك فلا جدوي من الحديث معهم .