العشري يعلن تشكيل دجلة لمباراة المقاولون العرب

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أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب فى المباراة التي ستجمعهما اليوم الأثنين علي ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدوري.

وجاء تشكيل الفريق الدجلاوي كالتالي:

حراسة المرمي: محمود رضا.

خط الدفاع: - أسامة العزب- سيد سالم- أحمد سعيد- محمود مرعي.

خط الوسط: محمد حسن- حسام عرفات - أحمد عيد- باتريك مالو- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويقبع دجلة في المركز الـ 15 بجدول الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل ذئاب الجبل فى المركز الـ 9 برصيد 36 نقطة من نفس الجدول.