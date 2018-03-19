فريق سيدات سلة الأهلي يتوج بكأس مصر

توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بكأس مصر، بعد تغلبه علي سبورتنج بنتيجة 69-58، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين.

أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر، في إطار نهائي كأس مصر لكرة السلة للسيدات.

قدم فريق الأهلي مشوارًا مميزًا في البطولة هذا العام، تحت قيادة إيهاب الألفي المدير الفني، ونجح في حصد اللقب بعد التغلب على منافسه السكندري، في مباراة قوية ومثيرة، تألقت فيها بنات الأهلي وحققن المطلوب، بالرغم من قوة المنافس الذي كان متفوقًا في أوقات من المباراة، وكانت الأمور غير واضحة، إلا أن الأهلي حسم الأمور في النهاية كما هي العادة.