سفير مصر بالمغرب: المصريون أكدوا تمسكهم بممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر لدى المغرب، إن انتخابات الرئاسة للمصريين هناك تسير بشكل جيد، موضحًا أن المصريين أكدوا تمسكهم بممارسة حقهم الدستوري من خلال مشاركتهم في الانتخابات.



وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الرئيس 2018»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، أمس الأحد، أن الجالية المصرية في المغرب توافدت بأعداد معقولة جدًا للسفارة المصرية للإلاء بأصواتهم، لافتًا إلى مشاركة المصريين في الانتخابات أول يوم في هذا السباق رغم أنه لم يكن إجازة بالمغرب.



وتابع أن يومي السبت والأحد كانا إجازة ما دفع العائلات المصرية هناك للتحرك من المدن المغربية المختلفة لمقر السفارة بمشاركة أكبر من يوم الجمعة، موضحًا أن الإقبال نهار اليوم الأحد كان أكثر من مسائه نظرًا لأن غدًا الاثنين يوم عمل بالمغرب، لذا قرروا أن يصوتوا مبكرًا، حسب قوله.



ويستمر تصويت المصريين في بعض السفارات المصرية في مختلف دول العالم لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية بالخارج، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، بينما تقام في الداخل خلال أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري.



بينما أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية المقار الانتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأوروبية في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلى لكل دولة.



