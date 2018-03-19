قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن استثمار مصر في مجال صيانة الطائرات وأعمالها الفنية بإفريقيا لن يتوقف.

وأضاف «فتحي»، خلال تصريحات لبرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الاثنين، أنه في العام الماضي بلغت قيمة الاستثمار في هنجر للصيانة والأعمال الفنية حوالي 130 مليون جنيه، موضحًا أنه جاري التفكير في وجود هنجرين آخرين، أحدهما لغسيل الطائرات والآخر لدهانها.

وأكد أنه توجد كوادر ممتازة من الشباب خريجي الجامعات، معقبًا: «لدينا القدرة على تدريبهم ونستطيع أن نخلق منهم قيمة تسويقية عالية جدًا لخدمة الشركات».

يُذكر أن شريف فتحي، وزير الطيران المدني، افتتح الدورة الـ27 لمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا المقام بالقاهرة في الفترة من 18 إلى20 مارس الجاري.