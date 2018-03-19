مساعد وزير الخارجية الأسبق: العلاقات ممهدة للانطلاق بين مصر والسودان

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة، مشيرًا إلى وجود شراكة في الهوية بين البلدين لما يربطهما من علاقات ثقافية وتراحم.

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين مصر والسودان باتت ممهدة للانطلاق بعد عودة السفير السوداني للقاهرة خلال الأيام السابقة، واجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير، في أديس أبابا على هامش القمة الإفريقية نهاية يناير الماضي، موضحًا أن اللقاء الثنائي في العاصمة الإثيوبية كان مفتاح عودة العلاقات بعد فترة توترات بسبب الإعلام وضغوط سد النهضة.

وأوضح أن اللغة المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية تشير إلى عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، وباتت الظروف مهيئة لانطلاق العلاقات سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا ومائيًا، مشيرًا إلى وجود مشروع إقليمي بين مصر والسودان وإثيوبيا، عن طريق الربط الكهربائي وإنشاء ممر بري وسكك حديدية، لربط دول النيل الأزرق، وهو مشروع بالغ الأهمية، وفق قوله.

ونوه إلى أنه من المتوقع أن تشهد المباحثات الثنائية بين الرئيسين «السيسي» و«البشير»، اليوم في القاهرة، بحث الملفات التي ستشهدها القمة العربية المقبلة في الرياض، فضلًا عن بحث القضايا الإقليمية والإفريقية.

ويصل الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى القاهرة اليوم الإثنين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات.