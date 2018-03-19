مدرسة بطنطا تناقش أهمية «ترشيد استهلاك المياه»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية اليوم الإثنين ندوة للتوعية بمدرسة شبشير الحصة للتعليم الأساسي بمركز طنطا، ضمن برنامج التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها تحت شعار «النقطة تفرق» تنفيذا للحملة القومية لترشيد الاستهلاك.

وقال المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن تلك الفعاليات والقوافل يتم تنفيذها بحضور ممثلين من الموارد المائية والري والثقافة والأوقاف والشباب والرياضة والبيئة والكنيسة والمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعمل على توعية الطلاب والمواطنين على ضرورة ترشيد الاستهلاك في المياه.