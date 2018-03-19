الشرطة الإسرائيلية تكثف تواجدها في القدس عقب إنذارات بوقوع هجمات

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قررت الشرطة الإسرائيلية تكثيف تواجدها في القدس وخاصة شرقها في أعقاب ورود إنذارات بوقوع أعمال إرهابية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين عن وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، قوله إن: «الشرطة تواصل العمل في القدس، وفي جميع أنحاء البلاد ضد الإرهابيين الذين تحرضهم السلطة الفلسطينية على ارتكاب مثل هذه الاعتداءات».

ويأتي الإجراء الإسرائيلي في أعقاب مقتل حارس أمن إسرائيلي، أمس الأحد، متأثرا بجراح أصيب بها في عملية طعن بسكين نفذها فلسطيني في شارع الواد بالبلدة القديمة أمس الأحد.

وقتل الفلسطيني بإطلاق نار إسرائيلي في شرق مدينة القدس، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وحسب الإذاعة، سُمح لمنفذ الهجوم بدخول إسرائيل لمدة أسبوع للبحث عن فرصة عمل، وانه استغل هذا التصريح لارتكاب «الاعتداء» في أول أيام وصوله.

كان جنديان إسرائيليان قتلا وأصيب اثنان آخران جراء دهسهم بسيارة فلسطينية في جنين شمال الضفة الغربية يوم الجمعة الماضي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال الفلسطيني منفذ العملية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية موجة توتر منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.