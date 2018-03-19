يعقد مركز إعلام الزقازيق بالهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرًا بعنوان "مصر الإرادة والتحدي"، برئاسة ضياء رشوان، رئيس الهيئة، بحضور نخبة من الخبراء والصحفيين.

ويدير المؤتمر، المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل، الإعلامى دسوقى عبدالله، رئيس مركز الأخبار بالهيئة، كما يتحدث فيه الكاتب الصحفى اشرف العشرى، مدير تحرير جريدة الأهرام، والدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية .

ومن المنتظر ان يتناول المتحدثون أهم التحديات الراهنة التى تواجه الدولة المصرية، والمتغيرات الاقليمية والدولية وتأثيرها على منطقة الشرق الاوسط، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم ما تحقق من إيجبيات خلال الفترة الماضية.

وأكد الإعلامى دسوقى عبدالله أن "المؤتمر يأتى فى إطارتوجيهات (رشوان) بضرورة عقد لقاءات تثقيفية للتوعية بالأخطار التى تحاك بالدولة المصرية وتسليط الضوء على ما تم إنجازه".