قال ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، السعودية هي أقدم حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أي دولة أخرى، منوها إلى أن العلاقات بين الرياض وواشنطن تاريخية تعود إلى ما يقرب من 80 عاما.

وتعهد ولي العهد السعودي، في مقابلة تلفزيونية على قناة «سي.بي.إس» الأمريكية، نشرت مقتطفات منها الخميس الماضي وأذاعتها كاملة الليلة الماضية، بالقضاء على ما تبقى من فكر عناصر جماعة الإخوان المسلمين الذي غزا المدارس السعودية.

وتابع: «المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا»، مؤكدا عزم بلاده القضاء على التشدد في النظام التعليمي فلا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة، على حد قوله.

ومن ناحية أخرى قال: «سننشر بأسرع وقت ممكن معلومات عن حملة الفساد والمعتقلين، وما قمنا به كان ضروريا ويتطابق مع القوانين، فقد حصلنا على أكثر من 100 مليار دولار من تسوية مكافحة الفساد، هدفنا الأول معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال، وكل من يتورط في الفساد سيواجه القانون».