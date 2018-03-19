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على غرار ما يحدث في أفلام السينما، وضعت سويسرية مولودها بينما كانت في طريقها إلى المستشفى نظرا للازدحام الخانق لحركة المرور صباح اليوم الاثنين، في ساعة توجه الموظفين إلى أعمالهم.

وأعلنت شرطة مدينة زيوريخ أن المرأة وضعت وليدها بينما كان زوجها يحاول الوصول إلى المستشفى مارا بين صفوف السيارات.

وتوقف الرجل بين سيارتي دورية تابعتين للشرطة وقد تملكه الغضب ما لفت أنظار الشرطة إليه حيث توجه إليه أفرادها لمساعدته.

وتمكنت شرطية من توليد المرأة وإخراج المولودة التي وضعتها أمها فوق المقعد المجاور لمقعد قائد السيارة، فيما تولت شرطية أخرى تهدئة الوالد الثائر.

وخلعت إحدى الشرطيات سترتها الصوفية، ووضعت فيه المولودة التي تلقت الرعاية من طاقم سيارة إنقاذ.

وتابعت الشرطة أن حالة العائلة جيدة، وتلقت الشرطيتان ملابس جديدة في أعقاب انتهاء مهمتهما.