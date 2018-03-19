«البشير»: يسعدني التواجد اليوم في بلدي الثاني مصر

أعرب الرئيس السوداني، عمر البشير، عن سعادته لزيارة مصر، قائلًا: «يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في بلدي الثاني مصر الشقيقة».

وقال «البشير»، في كلمته خلال احتفالية الأسرة المصرية باستاد القاهرة الدولي، مساء الاثنين، «أنقل إليكم تحيات وتمنيات أشقائكم في السودان الذين يسعدون كما أنتم بهذا الجمع الرائع الفريد، الذي يعتبر جمعًا في حب وادي النيل والسودان ومصر».

وأضاف «لا أجد نفسي في حاجة للتأكيد على المشتركات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقة راسخة ومتجذرة وضاربة في القدم، تعززها أواصر التاريخ والآمال والتطلعات المشتركة».

وتابع «أعرب لكم ولأخي العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي وللأسرة المصرية بمختلف مكوناتها وأطيافها عن شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بغريب على الأسرة المصرية».

جدير بالذكر أن «السيسي» و«البشير» قد وصلا، مساء الاثنين، إلى استاد القاهرة الدولي؛ لحضور فعاليات حفل الأسرة المصرية.