تعرض القنوات المصرية في الثامنة من مساء غدا الثلاثاء، الحلقة التلفزيونية "رئيس وشعب 2018" الذي كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن البرومو الخاص بها الخميس الماضي، ويظهر فيه الرئيس السيسي مجيبا على أسئلة للمخرجة السينمائية والمواطنين، حول فترة رئاسته الأولى.

وكشفت مصادر أن "رئيس وشعب" ليس حوارا تلفزيونيا بالمعنى التلقيدي، حيث يبدأ بما يشبه الدردشة بين مخرجته والرئيس عبد الفتاح السيسي، بنوعية من الأسئلة البسيطة التي يمكن أن يطرحها رجل الشارع العادي، كتمهيد لبدء مشاهدة الرئيس لآراء وأسئلة المواطنين والتي تعرض في هيئة استطلاع مدته 10 دقائق تقريبا، يظهر خلالها السيسي مستمعا لما يقال قبل أن يجيب على كل ما يطرح.

وحسب مصادر من صناع العمل، "الشعب والرئيس" هم الأبطال، أما المخرجة ساندرا نشأت فهي مجرد "همزة وصل" تنقل نبض الناس إلى الحاكم، ولا تظهر في دور المذيعة كما توقع البعض.

يذكر أن المخرجة ساندرا نشأت حرصت في مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، على أن يكون لها دورا إيجابيا، وتستغل مهنتها في خدمة المجتمع، فبدأت بصناعة أفلام قصيرة بالتزامن مع المناسبات الوطنية، كان أولها "مصر جميلة" الذي حثت فيه الشعب المصري على المشاركة في الاستفتاء على الدستور في 2014، وفي نفس العام أيضا صنعت فيلما آخر بعنوان "بحلم" تنقل فيه أمنيات وأحلام الشعب إلى الحاكم، وكان ذلك قبل انتخابات الرئاسة 2014، التي تنافس عليها الرئيس السيسي والمرشح السابق حمدين صباحي، وأخيرا أعلنت عن "رئيس وشعب" الذي تنقل من خلاله نبض الشارع إلى الرئيس.

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ساندرا نشأت تنقل نبض الشارع إلى السيسي في «رئيس وشعب»



