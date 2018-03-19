فى احتفال مهيب، قامت مدرسة الأعمال الفرنسية إسلسكا بتخريج دفعة جديدة من حملة ماجستير إدارة الأعمال الدولية، ودفعة ماجستير إدارة أعمال بفروع الجامعة بإفريقيا بمصر وأوغندا.

وينتمى الخريجات والخريجون إلى قطاعات مختلفة من الشركات والمؤسسات الكبرى المصرية والدولية العاملة فى مصر، وشارك فى الحفل لفيف من أساتذة العلوم الإدارية وعلوم التمويل والبنوك فى مصر وفرنسا.

وأوضح أنطوان مدير إسلسكا باريس أن اختيار محمد الحناوى، رئيسا لجامعة إسلسكا مصر جاء نتيجة لتاريخه الكبير فى إثراء علوم الإدارة فى مصر؛ حيث كان أول من أدخل برنامج ماجستير إدارة الأعمال إلى المنطقة العربية كافة، وأن إسلسكا باريس يشرفها أن يكون رجلا بهذه القامة رئيسا لفرعها بمصر.

كما قام الدكتور مصطفى هديب، نائب رئيس الجامعة للبرامج الخارجية وبرامج البنوك، بتهنئة فريق إسلسكا من دارسى ماجستير إدرة البنوك، وهو الفريق العربى الوحيد الذى نجح فى دخول المسابقة الدولية لإدارة المخاطر فى الولايات المتحدة الأمريكية وشكر البنك الأهلى المصرى على رعايته للفريق.

كما تحدث الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن الدور الذى تلعبه إسلسكا فى دعم وتهيئة الكوادر فى القطاع الحكومى لينضموا إلى زملائهم من القطاع الخاص فى سبيل تنمية الوطن والدخول به إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار.

وفى نهاية الحفل قام الخريجين والخريجات بأداء القسم المهنى أمام الدكتور على المليجى الممثل الرسمى لإسلسكا فى مصر والشرق الأوسط ورئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر.