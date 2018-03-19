ولي العهد السعودي يغادر الرياض متوجها إلى واشنطن

أعلن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر الرياض متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تدوم أسبوعين، يلتقي خلالها مع العديد من المسؤولين الأمريكيين بالإضافة إلى القيام بزيارة عددا من المدن.

وجاء في "بيان من الديوان الملكي" السعودية ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد من المقرر أن يلتقي خلال زيارته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتحدثت أنباء أن جولة ولي العهد ستشمل واشنطن إضافة إلى نيويورك، وبوسطن، وهيوستن، ولوس أنجليس، وسياتل.

ومن المقرر أن يبحث ولي العهد السعودي مع ترامب وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية عدد من الملفات يأتي في مقدمتها مكافحة التصرفات الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة وكيفية التعامل مع الطموحات النووية لإيران ومناقشة تطورات الوضع في اليمن والأزمة السورية، إضافة إلى القضية الفلسطينية والطرح الأمريكي لدفع محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية كما تحتل العلاقات الثنائية وقضايا التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين واشنطن والرياض جانبا موسعا من النقاشات.

ومن المقرر أيضا أن يجري الأمير محمد بن سلمان لقاء بقادة الكونجرس الأمريكي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) ومع مسؤولي وزارة الدفاع والخارجية.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة عقب زيارة قام بها لمصر وبريطانيا في وقت سابق الشهر الجاري.