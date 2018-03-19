نجم الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لمنافس محمد صلاح

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وجه أحمد الشيخ نجم الأهلي المعار إلى الاتفاق السعودي، رسالة تحذيرية "ساخرة" إلى الأرجنتيني سرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشر الشيخ صورة تجمعه بأجويرو، عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق قائلا: "لو قربت من صلاح هخطفك"، ويقصد بذلك المنافسة التهديفية بين النجم الأرجنتيني والفرعون المصري في الدوري الإنجليزي.

وفي غياب هاري كين نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا عن صفوف السبيرز بسبب الإصابة لمدة 3 أسابيع، يتصدر نجم ليفربول محمد صلاح صدارة هدافي البريمييرليج برصيد 28 هدفا بفارق 4 أهداف عن كين، بينما يحتل أجويرو المركز الثالث وله 21 هدفا.