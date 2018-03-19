محافظ كفر الشيخ يقرر تحصيل يوم من راتب موظفي الديوان شهريا لصالح «تحيا مصر»

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه أصدر قرارًا بتحصيل يوم من راتب العاملين بديوان عام المحافظة شهريًا، والذي يبلغ عددهم نحول 80 ألف موظفًا، لمدة عام كامل، لصالح صندوق «تحيا مصر».

وأوضح «نصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، أن القرار ليس ملزما ومن لا يرغب في التبرع عليه أن يتقدم بطلب رسمي.

وأضاف أن قيمة يوم التبرع تتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا، لافتًا إلى تقديم صندوق «تحيا مصر» الكثير من الخدمات لأهالي المحافظة، منها معدات خاصة بالغسيل الكلوي وتطوير شبكة الصرف الصحي.