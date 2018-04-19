تعيين جميل حلمي مساعدًا لوزير التخطيط للشئون الاقتصادية

أصدرت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرارا بتعيين دكتور جميل حلمي مساعدا لوزير التخطيط للشئون الاقتصادية، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

يُذكر أن «حلمي» من مواليد عام 1979، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2000، وحصل على الماجيستير والدكتوراة في الاقتصاد، وشغل العديد من الوظائف منها اقتصادي أول بالمكتب الفني لوزير التجارة والصناعة، ومديرًا لإدارة البحوث باتحاد الصناعات المصرية، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية، وعمل كذلك كخبير اقتصادي بالمكتب الفني لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ عام 2015.

وعلق «حلمي» قائلا، إنه سيستكمل العمل من أجل تطوير منظومة التخطيط وربطها بتوجهات الدولة التنموية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030، والعمل على متابعة تقدم الخطط والبرامج التنفيذية بشكل مستمر وفعال.