«البيئة» تنظم مؤتمرا لشباب الجامعات المصرية تحت عنوان «حرية أرض»

نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية وبالتعاون مع مؤسسة جبهة الهوية المصرية، مؤتمرًا لشباب الجامعات المصرية تحت عنوان «حرية أرض» بالمركز الثقافي البيئي (بيت القاهرة)، وذلك بحضور مستشار وزير البيئة محمد صلاح، ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، ورئيس جبهة الهوية المصرية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عبدالهادي القصبي، وأمين عام الجبهة حسام عيسى.

وقال «صلاح»، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار التعاون مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ويهدف إلى التوعية بمخاطر الألغام في الصحراء الغربية والآثار السلبية لها في إعاقة التنمية، مؤكدا على استعداد وزارة البيئة الكامل للتعاون مع كافة المؤسسات وتقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق التنمية.

ومن جانبه، أكد «العرابي» على أهمية توعية الرأي العام بخطورة هذا الملف وإعاقته للتنمية، والذي يستلزم جهدا كبيرا من كافة الجهات سواء على المستوي المحلي أو الدولي؛ نظرا للتكلفة المادية العالية لإزالتها واستغراقها لفترات طويلة معربا عن أهمية التعاون المثمر والبناء مع شباب الجامعات.