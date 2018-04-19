محافظ جنوب سيناء يفتتح الجناح المصري في المعرض الدولي للسياحة بكازاخستان

شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في افتتاح الجناح المصري في المعرض الدولي للسياحة «KITF» والمقام في كازاخستان خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري بمدينة الماطي، والمشارك فيه أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم، وذلك في إطار السعي نحو فتح أسواق سياحية عالمية جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية.

وقد شاركت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بشكل قوي ومميز من قبل محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، فضلًا عن مشاركة عدد كبير من الشركات السياحية المصرية العاملة في قطاع السفر والفنادق والخادمات السياحية.

كما شارك محافظ جنوب سيناء في العديد من ورش العمل المشتركة بين الشركات السياحية الكازاخية والعالمية،

كما عقد محافظي جنوب سيناء والبحر الأحمر وسفير مصر في كازاخستان السفير هيثم صلاح كامل مؤتمرًا صحفيًا حضره كافة وسائل الإعلام؛ للتعريف بأهم ما تقدمه مصر من عناصر جذب سياحي واستثماري في قطاع السياحة في المحافظتين.