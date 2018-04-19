سوسييداد يسقط أتلتيكو مدريد بثلاثية ويقرب برشلونة من التتويج بالدوري الإسباني

بات برشلونة على مشارف التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تلقى أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد خسارة موجعة صفر / 3 أمام مضيفه ريال سوسييداد اليوم الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة التي شهدت أيضا فوز جيرونا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 / 1.

تجمد رصيد أتلتيكو، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 71 نقطة في المركز الثاني، بفارق 12 نقطة خلف برشلونة، الذي يتربع على الصدارة، ليصبح الفريق الكتالوني بحاجة للحصول على ثلاث نقاط فقط في مبارياته الخمس المتبقية بالمسابقة، ليستعيد رسميا اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، دون انتظار نتائجه منافسيه.

في المقابل، ارتفع رصيد ريال سوسييداد، الذي واصل صحوته بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

كان سوسييداد الطرف الأفضل في المباراة، حيث سيطر على مجرياتها في معظم الأوقات، في الوقت الذي ابتعد فيه لاعبو أتلتيكو عن مستواهم المعتاد، ليتلقى فريق العاصمة خسارة مستحقة، ويهدر فرصة تعزيز وصافته للبطولة، بعدما ظل الفارق الذي يفصله عن جاره اللدود ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، ثلاث نقاط فقط.

افتتح ويليان خوسيه التسجيل لسوسييداد في الدقيقة 27، ورتدي خوانمي ثوب الإجادة بإحرازه الهدفين الثاني والثالث للفريق الباسكي في الدقيقتين 80 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.