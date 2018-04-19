ملك السويد: تحديث نظام أكاديمية نوبل للسماح لأعضائها بالاستقالة

قال ملك السويد، أمس الأربعاء، إن النظام الأساسي للأكاديمية السويدية، التي اشتهرت باختيارها جائزة نوبل في الأدب، سيجري تحديثه للسماح للأعضاء بالاستقالة فيما واصلت الأكاديمية مواجهة أزمة حادة.



وأدلى الملك كارل جوستاف السادس عشر بهذه التصريحات في بيان من القصر بعد اجتماعه مع أندرس أولسون، القائم بأعمال السكرتير الدائم للأكاديمية.



يذكر أن في الـ6 أبريل، أعلن خمسة أعضاء توقفهم عن المشاركة في نشاط الأكاديمية، أبرزهم السكرتيرة الدائمة للأكاديمية سارة دانيوس. وتوقف ما مجموعه سبعة أعضاء عن المشاركة في أنشطة الأكاديمية.



وعلى الرغم من ذلك، يتم تعيين الأعضاء مدى الحياة ويحتفظون بمناصبهم حتى لو توقفوا عن المشاركة.



وقال كارل جوستاف، راعي الأكاديمية، إنه سيتحرك لتوضيح "أنه من الممكن الاستقالة من الأكاديمية"، وفقا للبيان.



وأضاف الملك أن العضو، الذي لم يشارك في عمل الأكاديمية لمدة تزيد على عامين، سيعتبر أنه غادر الأكاديمية، حتى لو لم يقدم العضو استقالته رسميا.