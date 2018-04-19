إبراهيم عيسى: الغناء الشعبي امتداد حقيقي لحضارة متطورة ومدهشة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الغناء الشعبي هو امتداد حقيقي لحضارة متطورة ومدهشة، مؤكدًا أن الأغنية الشعبية تعبر عن الشعب المصري الحقيقي، حسب تعبيره.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الخميس، أن الغناء الشعبي «الصعيدي» يتمثل في المطربيْن الشعبييْن، «الريس متقال»، و«الريس» حفني أحمد حسن، موضحًا أن فن الأخير أكثر خلودًا وأقوى تمكنًا.

وتابع أن غناء حنفي أحمد حسن شديد الجمال وبه درامية في الأداء، معقبًا: «كان إضافة قوية جدًا لأنه اكتشف شيئًا مدهشًا في وجدان المصريين، وكان نجاح الريس متقال أيضًا مدهشًا».

وأوضح أن الغناء الشعبي في محافظة السويس تمثّل في الكابتن غزالي، شاعر المقاومة العشبية، مؤكدًا أن الغناء الشعبي هو امتداد حقيقي للحضارة، إضافة إلى تجاوزه الحدود المصرية ووصله للخارج، حسبما قال.